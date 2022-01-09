Мигранты с петардами пытались штурмовать польско-белорусскую границу

Мигранты бросали в польские патрули камни, ветки деревьев, шумовые петарды, в результате чего травма получила польская пограничница, сообщает Укринформ.

"В субботу, 8 января, польско-белорусскую границу нелегально пересекли только 10 человек, однако ночь на воскресенье была беспокойной. Сегодня к 7 часам утра (по местному времени) задержаны 33 иностранца на отрезках границы, охраняемые пограничными заставами в Черемсе и Шудзялово. Представительница Пограничной службы попала в больницу" , - говорится в сообщении польских пограничников.

Как отмечается, при попытке силового пересечения польско-белорусской границы иностранцы и белорусские спецслужбы бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды.

"Представительница Пограничной службы получила травму головы, она находится в больнице" , - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока на границе. С начала кризиса в августе польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. иностранцев с Ближнего Востока и стран Африки. До июня правительство Польши планирует построить на отрезке около 200 км польско-белорусской границы заграждения высотой более 5 метров.