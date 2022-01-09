В Черновцах пьяный мужчина включал сирены оповещения
В Черновцах правоохранители задержали мужчину, который ночью дважды включал сирены системы оповещения., сообщает Новое время.
Как сообщили в полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протоколы.
"Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах)", - отметили в полиции.