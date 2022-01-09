Зеленского просят отменить кассовые аппараты

На сайте официального представительства президента Украины в разделе электронных петиций зарегистрировано﻿ прошение об отмене кассовых аппаратов. Петиция довольно живо набирает подписи, хоть до окончания их сбора осталось еще 85 дней, сообщает UBR.

Напомним, петиция должна набрать не менее 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел президент. На данный момент она собрала их порядка 4 тыс.

Автор петиции﻿ просит Владимира Зеленского "не отсрочить кассовые аппараты, а отменить их вообще, пока еще не поздно, пока тысячи украинцев не потеряли работу, и предприниматели, открывшие свой магазин, которых на самом деле десятки тысяч, не закрылись, и не уехали за границу".

Вместо этого президента призвали уменьшить налоги и давление на украинский бизнес, который создает много рабочих мест.

При этом главу парламентского налогового комитета Данила Гетманцева обвиняют в лоббировании интересов фирм-производителей кассовых аппаратов, которые "стоят 20 тыс. грн за штуку".