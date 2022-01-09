Скажи Путину - нет: в Киеве прошла акция протеста

Акция была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины. Участие в ней приняли несколько сотен человек, сообщает Укринформ.

В Киеве на Михайловской площади прошла акция под названием Скажи Путину – нет.

Акция была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины. Участие в ней приняли несколько сотен человек.

Среди участников акции были глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Искандер Бариев, общественный деятель Иосиф Зисельс, активист Владимир Балух, представители движения Свободный Идель-Урал, ветераны АТО, украинские, казахстанские, азербайджанские активисты.

По словам организаторов акции, ее цель - привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.

Участники акции призвали лидеров демократических государств сказать Путину "нет" и не поддаваться ультиматумам Кремля.

Как отметили организаторы, акции должны пройти в 20 городах Украины, а также за рубежом, в том числе и в США.