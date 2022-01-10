Топ-5 самых безопасных стран мира для туристов

Попасть в беду в путешествии – не то, о чем мечтают туристы. Но, к сожалению, именно иностранцы чаще становятся жертвами преступников. Однако существуют государства со столь низкими показателями криминогенности, что там практически нечего бояться. Международная компания International SOS опубликовала список самых безопасных государств для путешествий, сообщает Обозреватель.

Норвегия

Эта страна постоянно попадает в разные мировые топы по показателям уровня жизни, экономики, политической стабильности и даже счастья. Поэтому неудивительно, что она возглавила рейтинг самых безопасных стран мира.

Власти Норвегии целенаправленно делают все, чтобы снизить криминогенность. И у них это неплохо удается. Так здесь практически не встречаются мелкие и тяжкие преступления, а иностранцы чувствуют себя абсолютно безопасно в этой стране.

Немаловажным фактором является еще и то, что местная медицина находится на очень хорошем уровне. Поэтому даже в случае неожиданного заболевания в путешествии туристу нечего бояться. Врачи предоставят ему всю необходимую помощь.

Норвегия часто попадает в мировые рейтинги. Источник: pixabay.com

Финляндия

Единственный вариант остаться без денег в Финляндии – это потратить их на сувениры и местные деликатесы. Даже если вы потеряете кошелек, его вам скорее всего вернут. Финны – воспитанный и законопослушный народ. Они все делают по правилам: паркуются, переходят дорогу и даже выгуливают собак.

Следует помнить, что туристы должны соблюдать местные законы. Лучше с ними ознакомиться до начала поездки. Так, такси не принято "ловить" на дороге, следует заказать через приложение или по телефону. Также здесь не допустимо курить прямо на улице или, еще хуже, в заведениях питания. Для этого оборудованы специальные места.

Будьте вежливы и внимательны, и тогда ваш отпуск на родине Санта-Клауса пройдет прекрасно.

Финляндия может похвастаться высоким уровнем жизни населения. Источник: pixabay.com

Швейцария

В этой стране на каждую тысячу населения приходится более 200 правоохранителей. При этом государство славится невероятно низкими показателями преступности. Дело в том, что местные давно привыкли делать все по закону. А высокий уровень жизни не побуждает к воровству или другим правонарушениям.

О швейцарской медицине тоже слагают легенды. Эта сфера действительно здесь работает не хуже, чем знаменитые часы. Конечно, для получения обслуживания в экстренных ситуациях, иностранцы должны иметь при себе страхование или нужно будет заплатить за предоставленные услуги.

В Шейцарии высокие показатели всех важных отраслей. Источник: pixabay.com

Дания

Даже если вы будете в одиночестве гулять ночью вдали от центральных районов, вряд ли вы станете жертвой преступников. В стране редко случаются правонарушения, поэтому здесь безопасно в любое время дня.

Реальную же угрозу для людей здесь несут только природные катаклизмы. В Дании периодически случаются наводнения, землетрясения и штормы. Но, на самом деле, это не столь распространенные явления, да и туристы от них страдают довольно редко. Поэтому можно спокойно выбрать для отдыха эту волшебную страну.

В Дании безопасно и днем и ночью. Источник: pixabay.com

Люксембург

По всем показателям, а их более полутора сотен, Люксембург входит в топ-5 самых безопасных стран мира. Хорошая инфраструктура, стабильная политическая и экономическая ситуации, развитая медицинская сфера – все это делает государство очень привлекательным для туристов. Что уж говорить о ее невероятных пейзажах и разнообразных курортах.

Уровень преступности здесь практически нулевой. Если кражи изредка и случаются, то риск тяжких преступлений почти отсутствует. А в туристических районах вообще очень безопасно, ведь их охраняет множество правоохранителей.