Мокрый снег, туман и гололед: погода в Украине на 10 января
Сегодня, 10 января, в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег, на западе и юге — туман. В Киеве около 2° мороза, сообщает Деловая столица.
"Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами небольшой снег, мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории без существенных осадков", — пишут синоптики Украинского гидрометцентра.
Ночью и утром в западных областях и в южной части местами туман, на дорогах гололед.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Крыму 7-12°.
В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на дорогах гололед. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.