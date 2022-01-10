Курс валют НБУ на 10 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 10 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 9 января, достиг уровня 27.50 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 31.11 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп. до 3.60 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.23 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.93 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп. до 6.82 за 1 польский злотый.