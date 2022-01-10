Курс валют НБУ на 10 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 10 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 9 января, достиг уровня 27.50 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 31.11 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп. до 3.60 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.23 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.93 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп. до 6.82 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.497700
|EUR
|Евро
|31.109500
|RUB
|Рубль
|0.360240
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.229100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.932700
|PLN
|Польский злотый
|6.818300