Курс валют НБУ на 10 января

Курс валют НБУ на 10 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 10 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 9 января, достиг уровня 27.50 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 31.11 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп. до 3.60 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.23 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.93 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп. до 6.82 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.497700 +0.043
EUR Евро 31.109500 +0.067
RUB Рубль 0.360240 --0.002
GBP Фунт стерлингов 37.229100 +0.06
CHF Швейцарский франк 29.932700 --0.032
PLN Польский злотый 6.818300 +0.02

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