Сколько стоят ПЦР-тесты в разных странах Европы

Украинцу со средней зарплатой придется работать полтора рабочих дня, чтобы оплатить для себя ПЦР-тест. И хоть бесплатно провериться на коронавирус в нашей стране можно, но удается это не всегда и не всем. Хуже обстоит ситуация только в соседней Молдове, а вот среднестатистический немец или француз может позволить себе такую процедуру, потрудившись менее 4 часов (и это при более высокой стоимости тестов), сообщает Обозреватель.

Украинцу и поляку нужно примерно одинаковое количество времени, чтобы заработать на ПЦР-тест. Все потому, что несмотря на более высокие зарплаты в Польше, в Украине такие тесты стоят в три раза дешевле.

В Польше человеку со средней зарплатой придется трудиться 12 часов, чтобы заработать на ПЦР-тест в коммерческой лаборатории. А тест на антиген там стоит менее 5 часов работы.

Если переводить из злотых в гривны, то в соседней стране цена ПЦР-теста составляет 2 370 грн (в одной из популярных европейских лабораторий) при средней зарплате примерно в 40 000 грн. Тест на антиген обойдется в 880 грн.

Однако у поляков есть возможность не платить, если есть назначение на тест от врача или симптомы коронавируса – в таком случае провериться можно бесплатно в мобильном пункте или в поликлинике. Правда, для этого все равно придется отстоять очередь, а результат нужно ждать иногда больше двух суток.

В Италии тест на коронавирус в переводе на наши деньги стоит 1 551 грн. Но если хочется узнать результат быстрее, в течение суток, то цена удваивается. А за перевод справки на английский язык придется доплатить еще 310 грн.

Итальянец может заработать на ПЦР-тест за 7 рабочих часов, ведь в среднем там граждане зарабатывают за час 218 грн. Отрабатывать тест на антиген придется около 5 часов – он стоит 1 085 грн. Интересно, что перед новогодними праздниками спрос та тесты в Италии значительно увеличился, что привело и к росту цен на них. Из-за ажиотажа записываться на ПЦР приходилось за неделю вперед, а ожидание результатов занимало до 5 суток.

Бесплатные "быстрые тесты" на антиген проводит Красный Крест Италии, однако их число ограничено.

В Молдове, которая считается одной и самых бедных стран Европы, граждане зарабатывают в среднем 68 грн в час. И чтобы оплатить ПЦР-тест, уйдет около 15 рабочих часов, а тест на антиген нужно отрабатывать около 8 часов.

В Германии ПЦР-тест стоит 1 519 грн, но вот экспресс-тест на антиген можно сделать бесплатно. За час немец в среднем зарабатывает 411 грн и чтобы оплатить тест, ему придется поработать менее 4 часов.

Во Франции люди со средней зарплатой могут заработать на ПЦР-тест тоже менее, чем за 4 часа – лаборатории берут 1 240 грн. Узнать результат в тот же день можно, если доплатить 200 грн. Также можно самостоятельно быстро провериться за 161 грн в аптеках и примерно за 62 грн в супермаркетах.

В Украине же за ПЦР-тест придется отдать около 780 грн, а за экспресс-тест – 300 грн. Учитывая размер средней зарплаты, отрабатывать ПЦР придется почти 12 часов, а тест на антиген менее 5 часов.

За сколько часов можно заработать на ПЦР-тест в странах Европы

Как формируется стоимость ПЦР-теста?

В Украине за год стоимость ПЦР-теста в некоторых лабораториях снизилась в два раза. Если раньше нужно было платить около 1 500 грн, то сейчас тест можно сделать и за 700-800 грн. Себестоимость процедуры при этом изменилась незначительно.

Важно отметить, что точность теста зависит от реагентов, которую используют лаборатории. Дорогой материал может обходиться в 300-450 грн, а российский аналог можно купить и за 60 грн.

Себестоимость ПЦР-теста с учетом уплаты налогов не может быть выше 600 грн. А если использовать дешевую реагентику, то эта цифра может быть в разы ниже. Однако есть еще одна не менее важная составляющая цены – соотношение спроса и предложения. В конце прошлого года в Италии стоимость теста могла достигать 150 евро (4 650 грн) из-за резкого наплыва желающих пройти исследование.

Такая же ситуация была и в Украине в конце 2020 года. В некоторых странах для сдерживания спекулянтов утверждают граничную стоимость, однако нас такая практика не коснулась. С учетом соотношения зарплат и цен на тесты, украинцы фактически находятся на предпоследнем месте в Европе.