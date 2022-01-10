"ПСЖ" избежал поражения от "Лиона"

Лион и ПСЖ 9 января встретились в центральном матче тура французской Лиги 1. Команды расписали мировую, сообщает 24 Канал.

Первый острый момент был у хозяев. Ауар перехватил передачу соперника, бросил на ход, скрылся от защитника и пробил в ворота ПСЖ. Навас в прыжке парировал выстрел из острого угла.

Быстрый гол хозяев

Уже на 7-й минуте счет стал 1:0 в пользу Лиона. Хозяевам удалась скорая атака, которую ударом в угол ворот завершил Пакет. Роскошным ассистом отличился Дембеле. ПСЖ без своих лидеров был вынужден догонять оппонентов.

В середине тайма Пакета проверил бдительность Наваса уже ударом из-за пределов штрафной – прямо в руки Кейлору.

Двумя опасными ударами ответили гости. Но голкипер Лиона в двух моментах был на высоте. В конце первой 45-минутки Мбаппе закручивал мяч под дальнюю штангу, но попал в каркас ворот.

Спасение ПСЖ

Дембеле вышел лицом к лицу с голкипером ПСЖ после классной контратаки. Но Навас снова помешал голу.

На 76-й минуте гостям удалось сравнять цифры на табло. Мяч подхватил Керер и несильным ударом прошил сетку ворот Лиона. Мяч на своем пути нашел рикошет от игрока соперника, что дезориентировало голкипера хозяев – 1:1.