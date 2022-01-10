Притула планирует зарегистрировать свою партию в этом году

Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий и волонтер Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую украинскую политическую партию, сообщает Радио Свобода.

При этом, по словам Притулы, название этой политсилы не будет именной, вроде "Умная политика" или, например, "При Притуле". Он также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

"То есть сама партия сейчас несколько в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно. Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию, но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет" , - пообещал он.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода