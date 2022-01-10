5 главных пунктов быстрого восстановления после праздников

Если вы своему телу подкинули работы на праздниках - надо бы ему помочь. Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное - вовремя остановиться и быстренько убрать последствия, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.

1. Ощелачивание

Снять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды. ⠀

Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг. Если нет, пейте по 1 л магниевой воды или вода с огурцом и лимоном.

2. Удаление

Далее диета разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья: ⠀

1 уровень: удаление алкоголя и сахара.

2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки.

3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров.

4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки) .⠀

Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней. ⠀

3. Детоксикация

Наладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ. ⠀

Для лимфотока: вода + корень солодки

Для желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин.

⠀4. МИКРОБИОТА

Обязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей + с утра хлорофилл + на ночь зелёный коктейль.

5. ГОЛОД

Интервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёков.

Голод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.