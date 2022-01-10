5 главных пунктов быстрого восстановления после праздников
Если вы своему телу подкинули работы на праздниках - надо бы ему помочь. Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное - вовремя остановиться и быстренько убрать последствия, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.
1. Ощелачивание
Снять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды. ⠀
Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг. Если нет, пейте по 1 л магниевой воды или вода с огурцом и лимоном.
2. Удаление
Далее диета разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья: ⠀
1 уровень: удаление алкоголя и сахара.
2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки.
3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров.
4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки) .⠀
Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней. ⠀
3. Детоксикация
Наладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ. ⠀
- Для лимфотока: вода + корень солодки
- Для желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин.
⠀4. МИКРОБИОТА
Обязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей + с утра хлорофилл + на ночь зелёный коктейль.
5. ГОЛОД
Интервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёков.
Голод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.