Обрезание Господне 2022: значение и запреты праздника
Ежегодно 14 января верующие отмечают событие из жизни Иисуса - Обрезание Господне. В младенческом возрасте Иисусу провели обрезание по местным традициям. В те времена обрезание было прообразом крещения для принятия ребенка в христианство, сообщает УНИАН.
Напомним, что на 14 января выпадает ещё два праздника: Старый Новый год и день Василия.
Обрезание Господне - что отмечают в этот день
Спустя неделю после рождения Иисуса сделали обрезание (удаление крайней плоти), как и всем местным младенцам мужского пола. Этот обряд обозначал принадлежность к богоизбранному народу и к Единому Богу.
Обряд обрезания был распространен у первых христиан, но редко практикуется в наши дни. Сейчас его заменяют "обрезанием духовным", то есть крещением и соблюдением постов. В наше время обрезание у мальчиков до сих пор практикуют иудеи и мусульмане.
Обрезание Господне 2022: суть праздника
Обрезание Иисуса имеет глубокий метафорический смысл. Этот обряд символизирует важность смирения человека перед Богом, необходимость придерживаться Божьих законов и отказаться от греховных страстей.
Обрезание у древних христиан означало "удаление" грехов. На самом деле Иисус как безгрешный Божий сын не нуждался в этом обряде. Но его пример показал, что всем верующим одинаково важно смириться и соблюдать христианские законы.
Как отмечают Обрезание Господне
Обрезание 2022 совпадает с Васильевым днем и Старым Новым годом, поэтому и традиции у этих праздников смешались. 14 января принято накрывать богатый сытный стол и звать гостей. На праздник готовят блюда из свинины, а главным королем стола является запеченный поросенок. Все верующие в этот день посещают церковную службу.
Что нельзя делать в Обрезание Господне
- Нельзя ничего давать и брать в долг, иначе весь год в долгах проведете. Также не стоит оформлять кредиты.
- Запрещено в этот день работать по дому и заниматься рукоделием.
- Не стоит также ругаться, сквернословить и ссориться с родными.
- Отказать в помощи другому человеку в этот день – плохая примета.
- Нельзя выносить мусор.