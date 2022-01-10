Усик и Ломаченко разорвали рейтинг лучших боксеров мира
Украинские кумовья заметно улучшили свои позиции в рейтинге лучших боксеров планеты независимо от весовой категории, хотя первое место в нем принадлежит другому, сообщает Сегодня.
Александр Усик и Василий Ломаченко заняли вторую и седьмую строчки в рейтинге лучших боксеров мира на начало 2022 года от авторитетного ресурса Worldboxingnews.
По сравнению с рейтингом годичной давности, Усик поднялся на шесть позиций – благодаря сенсационной победе над Энтони Джошуа, которая принесла Александру чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
А прогресс Ломаченко, в 2021-м одолевшего Масайоши Накатани и Ричарда Комми, составил пять строчек – до этого он вообще был вне ТОП-10.
Продолжает же возглавлять рейтинг лучших боксеров мира независимо от веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес, в ноябре нокаутировавший американца Калеба Планта в бою за звание абсолютного чемпиона мира в суперсредней категории.
ТОП-10 БОКСЕРОВ МИРА ОТ WBN
- 1 (1). Сауль Альварес (Мексика)
- 2 (8). Александр Усик (Украина)
- 3 (3). Тайсон Фьюри (Великобритания)
- 4 (5). Наоя Иноуэ (Япония)
- 5 (2). Эррол Спенс (США)
- 6 (6). Теренс Кроуфорд (США)
- 7 (12). Василий Ломаченко (Украина)
- 8 (26). Джош Тейлор (Великобритания)
- 9 (30). Нонито Донэйр (Филиппины)
- 10 (11). Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала имя лучшего тренера 2021 года – в борьбе за это звание Анатолий Ломаченко проиграл мексиканцу Эдди Рейносо.