Когда последний раз наша Галактика столкнулась с другой галактикой

Объекты в космосе не стационарны. Все находится в движении относительно друг друга, а потому и неудивительно, что периодически происходят столкновения объектов разных величин, сообщает 24 Канал.

На масштабе звездных скоплений, карликовых и галактик тоже постоянно происходит столкновение и слияние. Прямо сейчас Молочный Путь разрушает своей гравитацией карликовую сфероидальную галактику Стрельца, являющегося "нашим" спутником – в будущем произойдет поглощение этого относительно малого космического тела с массой 1% от массы Галактики. А в далеком будущем нас ждет столкновение и слияние с галактикой Андромеды.

Последнее известное столкновение

Данные свидетельствуют, что в прошлом Молочный Путь не раз поглощал небольших соседей. Например, некоторые карликовые галактики и шаровидные звездные скопления были разрушены приливными силами и превратились в звездные потоки, звезды из которых, вероятно, будут со временем поглощены Галактикой.

Но когда в последний раз случалось такое событие столкновения и поглощения соседа? Ученые нашли частичный ответ, используя данные космического телескопа Gaia. Эта обсерватория создает трехмерную карту Галактики, измеряя расстояния до звезд. Благодаря этому ученые видят направления движения светил.

Эти и другие данные позволили говорить о том, что 8 – 10 миллиардов лет назад Молочный Путь поглотил довольно большую карликовую галактику Gaia-Sausage-Enceladus (GSE). "В наследство" мы получили около восьми новых шаровых звездных скоплений вместе с 50 миллиардами новых звезд.

Ученые провели дополнительные исследования, которые позволили утверждать, что GSE не была спутником нашей Галактики, а двигалась в направлении, противоположном направлению вращения Молочного Пути. Фактически наши курсы пересеклись и произошло столкновение, а не постепенное слияние. Межгалактическая катастрофа обеспечила "нас" материалом, сформировавшим около 50% сегодняшнего гало и 20% гало темной материи.