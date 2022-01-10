В Москве прокомментировали возобновление работы Совета Россия-НАТО

Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве, сообщает РИА Новости.

"Они хотят восстановить деятельность Совета Россия-НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине" , — заявил Рябков.

"Нам это неприемлемо" , — подчеркнул он.

Ранее Рябков заявил, что в Москве разочарованы сигналами из Вашингтона накануне встречи делегаций РФ и США в Женеве.

Вероятно, речь идет о публикациях западных изданий, в которых говорится об очередных предупреждениях Белого дома в адрес Кремля о жестких санкциях в случае военного вторжения России в Украину.