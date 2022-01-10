АПЛ пошла на встречу обескровленному "Лестеру"

В 18 туре АПЛ Эвертон должен был сыграть против Лестера. Матч официально вторично перенесли, сообщает 24 Канал.

Эвертон никак не может сыграть против Лестера. Поединок вторично перенесен. На этот раз по просьбе "лис".

У Лестера из-за повреждений и коронавируса выпало из обоймы 14 футболистов. Также несколько выступают в Кубке Африки. Поэтому "лис" направили официальное обращение о переносе матча. АПЛ пошел на встречу команде, которую возглавляет Брендан Роджерс.

Сначала игроки должны были выйти на футбольное поле 19 декабря, но теперь встречу снова отнесли.

Для Лестера это уже вторая перенесенная игра из-за этих проблем. В 21 туре "лисы" не смогли сыграть против Норвича, который должен был состояться 1 января.

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