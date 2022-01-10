Кроссовер Toyota RAV4 стал автомобилем спасателей

а Токийский автосалон, который пройдет с 14 по 16 января Toyota привезет хорошо знакомый всем RAV4. Шоу-кар под названием RAV4 5D Adventure будет отличаться от того, что нам приходилось видеть раньше. На этот раз популярный кроссовер станет автомобилем спасательных служб, сообщает Автоцентр.

Подготовить и реализовать тюнинг проект помогло подразделение Toyota Group — Toyota Industries. Его основная специализация — производство различного оборудования. Например, автомобилей-погрузчиков.

В новом исполнении RAV4 описывают как автомобиль для спасателей и служб экстренного реагирования. Его основные отличия — зубастые шины и специальные крепления для багажа.

Система Maximum Base состоит из набора элементов, которые позволяют расширить возможности багажного отделения. Другими словами, она позволяет установить дополнительные секции, которые в свою очередь увеличат его в длину или позволят закрепить длинномеры под потолком. Эта же система позволяет перевозить различное оборудование, которое может пригодиться спасателям или даже носилки с пострадавшими.

Еще одним новшеством стали небольшие кубические блоки, призванные значительно облегчить работу спасателей. В них могут быть встроены камеры, фонарики, дополнительные аккумуляторы, беспроводные точки доступа и многое другое. Такие кубы можно устанавливать в автомобиле или на дроне во время проведения спасательных операций.