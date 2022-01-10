Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына Тихона

Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова редко делятся совместными фото, а тем более почти не публикуют снимки детей, но на этот раз они решили сделать исключение. Пара впервые показала лицо общего сына Тихона, которому сейчас десять месяцев, сообщает Сегодня.

В комментариях подписчики не скрывали восторга. Многие отметили, что Тихон очень похож на своего старшего брата Платона.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова впервые показали лицо сына Тихона / Фото: instagram.com/tulupova

Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. При этом пара уже воспитывает двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.