Первая ракетка мира Джокович выиграл суд и его пустили в Австралию
Суд Мельбурна рассмотрел апелляцию Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает УНИАН.
Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и дал приказ освободить серба из-под стражи в течение получаса после завершения заседания суда.
Причиной победы Джоковича стал ряд факторов, в частности судья упомянул, что Новаку в аэропорту не дали нормальной возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.
При этом юрист МВД Австралии предупредил судью, что министерство иммиграции и гражданства рассматривает возможность отменить визу серба с помощью личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют и он на три года потеряет возможность въезжать в страну.
Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию
- 34-летний серб публично выступает против вакцинации от ковида. Сначала ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на турнире Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.
- Организаторы турнира Australian Open-2022 хоть и сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки" и депортировало серба из страны. Однако Джокович подал апелляцию и выиграл суд.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Российскую теннисистку не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
- Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.