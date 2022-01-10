Ученые рассказали о пользе апельсинового сока

Апельсиновый сок – богатый источник витамина С, фолиевой кислоты и флавоноидов. Ученые выяснили, что напиток может положительно влиять на уровень холестерина в крови, сообщает Профиль.

Об этом свидетельствуют несколько исследований. Одно из них опубликовано на сайте Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI).

В исследовании приняли участие 103 мужчин (в возрасте 18-66 лет) и 26 женщин (в возрасте 18-65 лет). 41% потребляли две чашки апельсинового сока в день в течение как минимум 12 месяцев, в то время как 59% добровольцев не употребляли апельсиновый сок.

В результате потребители апельсинового сока с нормальным уровнем липидов в сыворотке крови имели значительно более низкий уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП (его также называют "плохим" холестерином) по сравнению с теми, кто не употреблял напиток.

Другое исследование показало, что апельсиновый сок в определенном количестве способен улучшать липидный профиль крови у пациентов с гиперхолестеринемией (высоким холестерином).

О положительном влиянии напитка на уровень холестерина свидетельствует и метаанализ различных исследований. В него было включено 15 подходящих испытаний с 639 участниками.