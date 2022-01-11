"Большая термомодернизация": как будут утеплять хрущевки

Новая президентская программа еще не началась, а уже вызывает вопросы. Много факторов указывает на то, что 300 млрд грн будет израсходовано неэффективно, пишет Алексей Гавриленко, Деловая столица.

В послании к Верховной Раде 1 декабря Владимир Зеленский заявил, что в 2022 г. начнется

"Большая термомодернизация": "Мы планируем утеплить тысячи, именно тысячи многоэтажных домов, школ, садиков и больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые обрести настоящую энергетическую независимость" , — сказал он.

На заседании 23 декабря правительство утвердило законопроект о внесении изменений в ряд законов для начала комплексной термомодернизации домов в Украине. О документе немного рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин предложит парламенту упростить создание объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и сократить количество процедур для начала программы.

По словам главы правительства, в 2022 г. будет утеплено 5 тыс. многоквартирных домов. А по информации заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, программа продлится 7-10 лет, после чего практически все 180 тыс. многоквартирных домов в Украине будут термомодернизированы.

"Мы ожидаем, что программа энергоэффективности поможет сократить потребление газа в нашей стране на 30-40% аккумулятивно" , — добавил Шурма.

Все это подтвердил и премьер Шмыгаль.

Энергоэффективные миллиарды

В госбюджет на 2022 г. заложены средства на "Большую модернизацию" в размере 30 млрд грн. Идти они будут через компанию "Укрфинжилье". В сентябре Минфин направил туда 20 млрд грн, а теперь — еще 30 млрд докапитализируют посредством облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Укрфинжилье" была создана в 2020 г. в рамках президентской программы "Доступная ипотека". В сентябре 2021 г. к ней присоединили Государственное ипотечное учреждение. "Укрфинжилье" фактически является посредником между гражданами и банком в обеспечении долгосрочных ипотечных кредитов под фиксированную ставку 7% годовых. С недавних пор компания занимается еще и лизингом под 5% годовых для бюджетников.

Успехи у компании относительные. Со старта программы поступило заявок на 1,5 млрд грн, заключено 1245 договоров на получение кредитов на общую сумму 1,083 млрд грн. Ожидания от ипотечной программы были намного большими. И теперь эта же компания будет отвечать за еще одну важную для Зеленского программу.

Если взять 30 млрд грн и разделить на 5 тыс. домов, то получится в среднем 6 млн грн на дом. А термомодернизировать хотят еще и учреждения бюджетной и социальной сферы. Предусмотренных средств на такой объем работ не хватит, ведь по оценкам экспертов, качественная термомодернизация одного квадратного метра стоит 200-300 евро.

"Модернизация одного жилого дома, обычной хрущевки, — это миллион долларов , — рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. — На 5 тыс. домов — это $5 млрд. Это полная реконструкция и продление срока эксплуатации дома еще на 25 лет. Это полный капитальный ремонт, реновация дома с теплом, водой, электроэнергией, утепление стен, подвала, крыши и всего остального. 5 тыс. домов — это надо как минимум лет 10. Как мне сказали, они пересматривают свои аппетиты, так как у них нет физических возможностей сделать что-либо подобное" .

Зеленский говорил, что в первые три года на термомодернизацию планируют потратить 100 млрд грн, а вообще на программу — 300 млрд грн. Сложно сказать, учитывает ли эта сумма инфляционную составляющую материалов и работ. Но, как видим, на первый же год выделенных 30 млрд — слишком мало. Значит, в правительстве и Офисе президента сознательно раздувают масштабы "Большой термомодернизации", а по факту будут проводить ее частично, залатывать дыры и обеспечивая красивую телекартинку.

Риски с ОСМД

Разные программы по энергоэффективности и термомодернизации действуют в Украине несколько лет. С 2018 г. работает Фонд энергоэффективности, который выдает гранты на покрытие 70% расходов по замене окон и дверей, утеплению фасадов и пр. На этот год его бюджет составил 2,8 млрд грн плюс целевые средства от западных партнеров. Средства на модернизацию предоставляются только ОСМД. По состоянию на 10 декабря 2021 г. фонд получил 852 заявки, в работе находилось 692 проекта. Но не факт, что за этими небольшими цифрами стоит реальная работа. Как писала в колонке на "Экономической правде" эксперт по энергоэффективности Валентина Гуч-Денисенко, с сентября 2019 г. по январь 2021-го заявки на получение гранта подали 356 ОСМД, но только четырем удалось выполнить все условия программы и получить средства. На получение гранта уходило полтора года. Такие темпы сложно назвать эффективными.

Важно, что в нынешних программах модернизации участвуют ОСМД, то есть юридические лица. Видимо, они же будут работать по программе "Большая термомодернизация", поэтому Кабмин как раз и хочет упростить их создание. Вполне вероятно, что утвержденный законопроект правительства позволит делать это онлайн. На 2020 г., по данным Минрегиона, в Украине было зарегистрировано 33 тыс. ОСМД, а если без учета временно оккупированных Крыма и ОРДЛО — 27 тыс. Это примерно шестая часть от 180 тыс. многоквартирных домов в Украине. Значит термомодернизация на данный момент будет доступна далеко не всем.

Количество ОСМД вряд ли резко увеличится в связи с программой "Большая термомодернизация", учитывая проблему стоимости газа для этих организаций. Как мы писали, если у ОСМД есть котельная, часть газа они получают по льготной цене, а часть — по рыночной. Поэтому люди несколько раз подумают, что для них будет выгоднее.

Упрощение процедуры создания ОСМД несет в себе и определенные риски появления фейковых организаций.

"К примеру, бывает, что "левые" ОСМД оформляют себе в собственность подвальные помещения и пытаются продавать. А подвальное помещение одной пятиэтажки — это около тысячи квадратных метров. Они оформляют на подставных приближенных лиц, потом перепродают как нежилое помещение и ищи ветра в поле. Поэтому облегчение процедуры очень и очень чревато" , — говорит эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Кроме того, нужно будет проконтролировать и сам ход "Большой термомодернизации": прозрачность тендеров и расходование средств, недопущение так называемой коррупционной ренты, гарантийные обязательства подрядчика.

Как будем экономить

Очевидно, что перед началом такой большой программы на десятки миллиардов нужно провести аудит: какие дома необходимо модернизировать в первую очередь, а в каких — нет смысла проводить работы.

"Если мы вложим миллионы гривен в этот дом, а он через 5 лет все равно развалится, то есть ли в этом смысл? Может, стоит построить новое жилье для этих же людей? Аудит не проведен, и выполнять заявки по хотелкам ОСМД нецелесообразно. Лучше провести комплексный аудит всего жилого фонда , — говорит Кристина Ненно. — Нужно понимать, что эти все дома требуют капитального ремонта. Утепление дома без капитального ремонта не факт, что поможет сэкономить на жилищно-коммунальных услугах. Например, утепляют только стены, а крыша или подвал остаются в плачевном состоянии. Это означает, что теплопотери будут через подвалы или через крыши. Либо будут потери по стояковым трубам, потому что они не утеплены, и нужно на это обратить внимание" .

Кстати, утепление домов никак не влияет на тарифы, оно может только снизить потребление. Правительство думает сэкономить потребление газа на 30-40%, но это оптимистичные оценки. Далеко не каждый дом получит такой эффект. Важнейшую роль в термомодернизации играет наличие индивидуального теплового пункта (ИТП) и счетчиков.

"Какой-то дом сэкономит 10%, если у него нет внешнего утепления, это покажет энергоаудит , — говорит глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. — Есть ряд факторов, которые могут сделать неэффективными данные идеи. Первый фактор — отсутствие горизонтальной разводки тепловой системы, полностью индивидуальное отопление у людей в квартирах. Если вертикальная разводка, то, как заходило тепло, так оно и заходит. Даже если тепло будет меньше уходить на внешнюю среду, это не означает, что будут меньше платить, поскольку не смогут "прикрутить". Еще следует обратить внимание на общедомовые счетчики на тепло. Сейчас очень часто случается, что в домах, где стоят общедомовые счетчики, они имеют статус или "повреждено", или "украдено". Вне зависимости от того, сколько дом потребляет тепла, ему поставщик высчитывают какое-то среднее потребление".

Итак, экономию может почувствовать на своем кошельке не каждый житель: например, дом утеплят, а подача тепла останется прежней. Яркий пример здесь — утепление своих жилищ с фасадов в индивидуальном порядке.

"Когда люди сами утепляют — это только расходы, а не экономия. Утепляют потому что в квартире холодно, но если нет квартирного счетчика, а в 95% случаев их нет, то экономического смысла тоже нет. Смысл только в комфорте" , — говорит директор "Института города" Александр Сергиенко.

Особенно важен контроль качества при модернизации. Неправильное утепление и нарушение вентиляции может создать все условия для образования плесени и грибка, что сделает жизнь в доме невыносимой и будет нести прямую угрозу здоровью жильцов.

"Как показывает опыт "приема" качества работ со стороны природы, в стране нет нормального количества работников даже прикрепить столь любимый пенопласт к домам. Целыми стенами утеплитель отваливается по всей стране , — пишет на своей странице в Facebook эксперт в сфере энергоэффективности Игорь Черкашин. — Эксплуатация ИТП в многоквартирных домах показывает, что большая часть из них не имеет надлежащей настройки и обслуживания, а то и просто выведена из строя. Про отсутствие обязательности правил и практических навыков, про обустройство вентиляции с рекуперацией в многоквартирных домах даже неудобно вспоминать. Вред здоровью вообще не рассматривается как важный фактор при определении порядка модернизации. В стране практически нет навыков, практики и оборудования для приема в эксплуатацию зданий после строителей на предмет воздухопроницаемости по современной технологии "аэро-дверь". Перечень можно продолжать и продолжать. Таким образом, сколько бы лозунгов ни произносилось, необходимо решить кадровые и технические проблемы, без этого результата не будет" .

Чтобы не стать обыкновенной пиар-программой, "Большая термомодернизация" требует более комплексного и грамотного подхода. Пока что проект может не состояться в тех масштабах, которые называют президент и правительство. Он может охватить значительно меньшее количество домов и зданий, чем даже то, что заявлено на первый год. Программа имеет большой потенциал коррупционных рисков и скандалов. В конце концов, она может оказаться попросту непопулярной у населения и не принести заявленного эффекта экономии.