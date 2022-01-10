Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, сообщает ТАСС.

"Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли", – сказал Токаев в ходе внеочередного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в понедельник по видеосвязи.

По его словам, власти Казахстана услышали и выполнили социально-экономические и общественно-политические требования протестующих.

"Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", – отметил президент Казахстана.

Он сообщил, что беспорядки в республике готовились длительное время.

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка – год, два, три – покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки", – сказал Токаев в ходе внеочередного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое проходит по видеосвязи.

Лидер республики заявил, что бандформирования в Казахстане пытались завладеть оружием и боевой техникой. Он также отметил, что 16 силовиков стали жертвами массовых беспорядков, число погибших мирных граждан еще уточняется.

"Погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1,3 тыс. получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется", – сказал он.

Кроме того, он заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане, в том числе иностранных боевиков. Террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Казахстан позже представит миру доказательства подготовки террористической агрессии, подчеркнул Токаев.

По его словам, конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Токаев отметил, что кризис в январе стал самым масштабным в республике за всю историю независимости страны.

"За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости", – сказал Токаев.

По его словам, политические требования в Казахстане были услышаны и выполнены.