Чехия приготовилась усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере

Прага координирует свою позицию в отношении Украины с другими странами-членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Лента.Ру.

Глава МИД подчеркнул, что Североатлантический альянс намерен не допустить агрессии Москвы против Киева. По его словам, чешская сторона готовится усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере и ряде других областей.