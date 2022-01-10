Немецкий автопром ждут темные времена

Новое немецкое правительство готово к тому, что существенные сокращения произойдут на заводах мировых автопроизводителей и их поставщиков. Но чиновники разрабатывают комплекс мер по реформированию отрасли, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Партии "зеленых" в новом немецком правительстве выделен сектор экономики, отвечающий за изменения климата. Они будут обладать новыми полномочиями по координации климатической, энергетической и экономической политики.

Германия уже добилась значительного прогресса в направлении электрификации своей автомобильной промышленности: в 2021 году продажи электромобилей и гибридов приблизились к цифре в 675 тысяч единиц, что составляет 24% от всего рынка.

По словам аналитика автомобильной промышленности Маттиаса Шмидта, автомобильная промышленность может ожидать более интенсивного перехода к электромобилям, возможно, за счет принудительного отказа от подключаемых гибридов. В 2021 году в Германии было продано около 300 тысяч электромобилей. Новое коалиционное правительство обещало же, что к 2030 году автопарк электромобилей превысит 15 млн единиц. Чтобы достичь этой цифры, немцев придется уговаривать и стимулировать покупать по два миллиона электрокаров ежегодно.

Также явным в плане коалиции является более раннее введение запрета на продажу новых автомобилей с ДВС, дедлайн могут сместить с 2035 на 2032-2033 годы. Лидеры автомобильной промышленности Германии выбрали пока выжидательную позицию.

Аналитики из BMW и Mercedes-Benz сошлись во мнении, что резкий переход к электрокарам затронет сокращения до 800 тыс. человек в автомобильной промышленности Германии и смежных отраслях экономики. Continental также ранее предупреждал, что чрезмерный энтузиазм по поводу перехода на электрификацию поставит под угрозу десятки тысяч рабочих мест только на их предприятиях. Bosch намерен в одной только Германии сократить более 15 тысяч рабочих, занятых производством дизельных компонентов.

Даже между крупнейшими автопроизводителями в Германии нет однозначного мнения насчет сроков и важности отказа от ДВС. BMW и Volksvagen успели заявить, что не смогут полностью перевести свои модельные линейки на электротягу. Между тем, в Mercedes отметили, что уже стратегически ориентированы на полностью электрическое будущее с 2030 года.