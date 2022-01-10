Полезные свойства фисташек для организма

Фисташки содержат множество витаминов и питательных веществ. Благодаря этому они могут снижать уровень холестерина и оказывать положительное влияние на нервную и иммунную системы, сообщает Ukrhealth.net.

Согласно информации, опубликованной на сайте кливлендской клиники (Cleveland Clinic), существует несколько причин, по которым фисташки следует включить в рацион.

Поддерживают здоровый уровень холестерина

Фисташки содержат полезные для сердца мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Исследования показали, что употребление фисташек может помочь снизить уровень ЛПНП-холестерина (его также называют "плохим" холестерином). Кроме того, употребление фисташек может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддерживают иммунную и нервную систему

В фисташках содержится витамин B6, способствующий нормальному кровотоку и помогающий переносить кислород в клетки. Витамин B6 также способствует здоровью иммунной и нервной систем.

Снижают риск заболевания глаз

Фисташки могут уменьшить риск развития дегенерации желтого пятна (прогрессирующее повреждение желтого пятна центральной части сетчатки, вызывающее постепенную потерю центрального зрения). Положительное влияние фисташек объясняется содержанием соединений растительного происхождения, которые действуют как антиоксиданты, включая витамин Е, полифенолы и другие полезные элементы.