monobank запускает пластиковые карты для "ковидной тысячи"

monobank начинает выпускать пластиковые карты єПідтримка в дополнение к виртуальным, сообщает Новое время.

В monobank заявили, что с 11 января запускают пластиковую карту для получения 1000 грн за вакцинацию от коронавируса по программе єПідтримка. Об этом заявил сооснователь необанка Олег Гороховский.

"С завтрашнего дня клиенты Монобанка, которые оформили карту єПідтримка, могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Пошты" , — написал банкир.

Новая опция доступна в обновленной версии приложения. Сам выпуск пластиковой карты будет бесплатным, однако пользователю придется заплатить за ее доставку в отделение Новой почты. Ранее monobank выпускал по программе єПідтримка только виртуальные карты.

По словам Гороховского, всего с момента старта проекта клиенты monobank оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн.

Напомним, что 19 декабря в Украине официально стартовала программа єПідтримка, которая предусматривает выплату 1000 гривен всем украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19.

Денежные средства начисляют на специальные виртуальные карточки, получить их наличными невозможно. На сегодняшний день такие карты оформляют: ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, Альфа-банк, А-Банк, Raiffeisen Bank и Укргазбанк.

На виртуальную тысячу гривен можно приобрести услуги в трех сферах — это культура, путешествия и спорт. Как считают в Офисе президента и правительстве, именно эти отрасли больше всего пострадали от карантинов, поэтому средства должны стать поддержкой для них.

Отдельный список услуг будет разработан для людей в возрасте от 60 лет — они смогут потратить 1 тысячу гривен на лекарства и другие социальные нужды (список Кабмин уточнит позже). Такая опция станет доступна с января 2022 года.