Гриценко: Зеленскому надо признать, что за его каденции не вернуть Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать, что за его каденцию не удастся вернуть Крым и ОРДЛО, сообщает Гордон.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову" , – сказал Гриценко.