Гриценко: Зеленскому надо признать, что за его каденции не вернуть Крым
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать, что за его каденцию не удастся вернуть Крым и ОРДЛО, сообщает Гордон.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
"Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову", – сказал Гриценко.
"Невозможно вернуть ОРДЛО, в котором уже более 1 млн граждан с российскими паспортами. В котором те, кто родился во время войны, уже идет в школу. А те, кто был в первом классе, уже выпускается и берет оружие. Там "русский дух", они хотят в Россию, более 80%, согласно опросу", – заявил он.