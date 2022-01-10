В РФ заявили, что нашли условно питьевую воду в Азовском море

Российские власти считают добытую воду из скважин на дне Азовского моря "условно питьевой", сообщает Корреспондент.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Найдена слабоминерализированная вода, являющаяся условно питьевой. При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая" , – отмечается в документе по итогам работы в 2021 году.

Также уточняется, что обнаруженная на дне Азовского моря пресная вода при отсутствии обработки может быть использована в технических целях – для полива или для использования в системах нагрева и охлаждения.

При этом работа по поиску воды в акватории Азовского моря продолжается.