Жена Монатика рассказала о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Montik (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и детьми Даниилом и Платоном путешествуют по США. У артиста сейчас всеамериканский тур, а его близкие составили певцу компанию в поездке. К тому же, пара очень хотела показать сыновьям Америку и ее самые интересные места, сообщает РБК-Украина.

Например, Ирина показала в Instagram, как отдыхает с детьми в Лос-Анджелесе. Мама и дети посетили знаменитый район Беверли-Хиллс и не удержались от фотосесии.

"Гуляя с малышами по Лос-Анджелесу, столько раз ловила себя на том, что просто не верю своим глазам. Им всего 6 и 5 лет, а они уже имеют возможность видеть эти прекрасные места, которые для меня в детстве были лишь телевизионной сказкой! Впитывать в себя эту контрастность реальности от супер роскоши и красоты до огромного количества бездомных, которые лежат на асфальтах центральных улиц" , - поделилась наблюдениями жена артиста.

фото: instagram.com/monatik_official

фото: instagram.com/monatik_official

фото: instagram.com/monatik_official

фото: instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик показала прогулку с детьми по Лос-Анджелису (фото: instagram.com/monatik_official)