"Слуга" рассказал подробности покупки "4 канала"

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил, что финансировал покупку телевизионного "4 канала". Соглашение было оформлено на родителей, далее они подарили Ковалеву этот актив, сообщает Бабель.

"Я купил на себя, точнее на родителей, а родители мне подарили. Смотрите, у нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист и потому решил сделать такой порядок сделки — родители купили этот актив и подарили его мне" , - рассказал нардеп.

Он отказался называть точную сумму сделки, сославшись на условия договора о нераспространении информации.

Также Ковалев не уточнил, сколько он собирается инвестировать в развитие канала.

"Сейчас мы только его купили, невозможно просчитывать какую-нибудь инвестицию, если у тебя нет этого актива. Сейчас идут расчеты, но то, что будут изменения, — это однозначно" , - сказал Ковалев.

Деньги на развитие канала Ковалев намерен привлекать из оборота семейного бизнеса. По прогнозу нового владельца, 90% дохода канал будет получать от рекламы.

Он добавил, что переговоры по покупке канала с его бывшим владельцем Дмитрием Добродомовым продолжались около года.

"У нас есть общий знакомый, через него я вышел на Добродомова, и мы начали общаться. Переговоры были довольно сложными, у нас была длительная пауза. Я бы раньше купил этот канал, но попал в ДТП и физически не мог сопровождать это соглашение" , – уточнил Ковалев.

Он подтвердил, что не намерен вмешиваться в реакционную политику "4 канала".

"Что касается направления информационно-развлекательного канала, оно сохранится. Канал по-прежнему будет проукраинским и большинство коллектива, думаю, останется" , - отметил нардеп.

В настоящее время менеджмент канала остается без изменений, но кадровые перестановки возможны уже в январе. Также не исключено, что изменится зарплата работников канала.