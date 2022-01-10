Миколенко рассказал о своем дебюте за "Эвертон"

Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко высказался о своем первом матче в Англии – в Кубке страны против "Халла" (3:2). 22-летний украинец отыграл в гостях у клуба второго дивизиона полностью и основное, и дополнительное время, сообщает Обозреватель.

Уроженец Черкасс на своей странице опубликовал фотографию с подписью на английском языке.

"Мои первые 120 минут в футболе "Эвертона". Спасибо тренеру и партнерам по команде. Поддержка фанов была ﻿.важна для меня" , – выдал Миколенко.

Интересно, что несмотря на неудачное начало встречи, за свою игру Миколенко от статистического ресурса Sofascore получил 7,4 балла. Это лучшая оценка в "Эвертоне", которой также наградили Таунсенда, забившего победный гол в дополнительное время. Другой сайт, Whoscored, поставил Виталию оценку 7,67 – третью в команде.

Следующий матч его команда проведет в Премьер-лиге против "Норвича" 15 января. Встреча с "Лестером", которая планировалась 11 января, отменена.

Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю (приблизительно 2,1 млн гривен).