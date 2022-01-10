Врач рассказал, почему слезятся глаза

Слезящиеся глаза считаются обычным явлением. В большинстве случаев это состояние проходит само по себе, но иногда может потребоваться лечение. К основным причинам слезоточивости врачи относят аллергию и синдром сухого глаза, сообщает Профиль.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, что чаще всего глаза слезятся из-за холода, сильного ветра или попадания в них ресниц. Кроме того, слезоточивость может быть вызвана:

аллергией или инфекцией (конъюнктивит);

заблокированными слезными протоками;

проблемами с веками;

синдромом сухого глаза;

параличом Белла – временная слабость с одной стороны лица;

приемом некоторых лекарств.

Лечение будет зависеть от причины состояния. В некоторых случаях врач может прописать глазные капли, которые снимут аллергическую реакцию или увлажнят глаза. Если слезоточивость вызвана инфекцией, потребуется прием антибиотиков.