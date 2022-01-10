Врач рассказал, почему слезятся глаза
Слезящиеся глаза считаются обычным явлением. В большинстве случаев это состояние проходит само по себе, но иногда может потребоваться лечение. К основным причинам слезоточивости врачи относят аллергию и синдром сухого глаза, сообщает Профиль.
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, что чаще всего глаза слезятся из-за холода, сильного ветра или попадания в них ресниц. Кроме того, слезоточивость может быть вызвана:
- аллергией или инфекцией (конъюнктивит);
- заблокированными слезными протоками;
- проблемами с веками;
- синдромом сухого глаза;
- параличом Белла – временная слабость с одной стороны лица;
- приемом некоторых лекарств.
Лечение будет зависеть от причины состояния. В некоторых случаях врач может прописать глазные капли, которые снимут аллергическую реакцию или увлажнят глаза. Если слезоточивость вызвана инфекцией, потребуется прием антибиотиков.