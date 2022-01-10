Врач рассказал, почему слезятся глаза

Врач рассказал, почему слезятся глаза
Фото: Рixabay

Слезящиеся глаза считаются обычным явлением. В большинстве случаев это состояние проходит само по себе, но иногда может потребоваться лечение. К основным причинам слезоточивости врачи относят аллергию и синдром сухого глаза, сообщает Профиль.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, что чаще всего глаза слезятся из-за холода, сильного ветра или попадания в них ресниц. Кроме того, слезоточивость может быть вызвана:

  • аллергией или инфекцией (конъюнктивит);
  • заблокированными слезными протоками;
  • проблемами с веками;
  • синдромом сухого глаза;
  • параличом Белла – временная слабость с одной стороны лица;
  • приемом некоторых лекарств.

Лечение будет зависеть от причины состояния. В некоторых случаях врач может прописать глазные капли, которые снимут аллергическую реакцию или увлажнят глаза. Если слезоточивость вызвана инфекцией, потребуется прием антибиотиков.

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