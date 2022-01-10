"Дельтакрон" может оказаться лабораторной ошибкой

Обнаруженный на Кипре вариант "дельтакрон" преждевременно называть новым штаммом COVID-19, это может быть лабораторной ошибкой, сообщает Интерфакс.

Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. [...] при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими" , - сказал Хафизов журналистам в понедельник.

По его словам, чтобы понять, новый это вариант коронавируса или нет, требуется детальное изучение.

"Пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего" , - уточнил Хафизов.

Он пояснил, что ошибка могла возникнуть именно в лаборатории, когда "при несоблюдении ряда правил работы можно получить такую "смесь" вариантов, и если затем анализ проводился недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов".