Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Уровень инфляции в 19 странах еврозоны вырос до 5% по итогам декабря 2021 года. Это рекордный за почти двадцатилетнюю историю евро, сообщает Новое время.

В декабре 2021 года инфляция в еврозоне выросла до 5%, установив новый рекорд с момента создания единой валюты более двух десятилетий назад, пишет Financial Times.

Под влиянием резкого роста цен на энергоносители и продукты питания годовой рост цен в зоне евро, превзошел ожидания экономистов. Эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 4,7% по сравнению с 4,9% процентов в ноябре.

Как отмечает издание, неожиданный рост инфляции может вынудить Европейский центральный банк сократить свои монетарные стимулы быстрее, чем планировалось.

Хотя большинство экономистов ожидают, что инфляция начнет снижаться с января, прогнозируется, что она останется выше целевого уровня ЕЦБ в 2% на протяжении большей части этого года.

Эксперты отмечают, что общая инфляция будет оставаться высокой по крайней мере до конца лета. По данным Евростата, цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено ускорением роста цен на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и другие товары. Цены на энергоносители выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, показав небольшое замедление по сравнению с ноябрем.

За исключением более волатильных цен на энергоносители и продукты питания, базовая инфляция оставалась стабильной на уровне 2,6%.

Напомним, что в сентябре прошлого года инфляция потребительских цен в 19 странах еврозоны ускорилась до 3,4% и достигла 13-летнего максимума.