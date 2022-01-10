МВФ предупредил о финансовых потрясениях в 2022 году

Страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США. Международный валютный фонд предупредил, что более быстрые, чем ожидалось, действия Федеральной резервной системы США могут потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Страны с развивающейся экономикой должны готовиться к возможным вспышкам экономической нестабильности" , - заявили в МВФ.

Как отмечается в блоге МВФ, рост заработной платы в США или устойчивые перебои с поставками могут привести к росту цен больше, чем ожидалось, и подогреть ожидания более быстрой инфляции, вызвав более быстрое повышение ставок центральным банком США.

"Более быстрое повышение ставок ФРС может потрясти финансовые рынки и ужесточить финансовые условия во всем мире. Эти события могут сопровождаться замедлением спроса и торговли в США и могут привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках" , - говорится в блоге.

В нем говорится, что развивающиеся рынки с высоким государственным и частным долгом, валютными рисками и более низкими сальдо текущего счета уже столкнулись со значительными движениями своих валют по отношению к доллару США.

Фонд заявил, что развивающиеся рынки с более сильным инфляционным давлением или более слабыми институтами должны действовать быстро, чтобы позволить валютам обесцениться и повысить базовые процентные ставки. Он призвал центральные банки четко и последовательно сообщать о своих планах по ужесточению политики, а страны с высоким уровнем долга, номинированного в иностранной валюте, должны по возможности хеджировать свои риски.

Правительства также могут объявить о планах по увеличению бюджетных ресурсов за счет постепенного увеличения налоговых поступлений, проведения изменения в пенсиях и субсидиях или других мер, добавили в МВФ.