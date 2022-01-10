Пластиковые "маски" работников ресторанов не защищают от коронавируса – Минздрав

Пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты, поэтому работники сферы обслуживания должны использовать эффективные медицинские маски или респираторы, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Длительное время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют. [...] Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуального защиты" , - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что пластиковые прозрачные "маски" не упоминаются ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Тогда как необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.