Столтенберг сообщил о продолжении наращивания войск РФ у границ Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что наращивание российского присутствия у границы с Украиной продолжается, передает Андрей Павловский.

"Мы только что рассмотрели ситуацию, которая развивается в Украине и вокруг нее. Наращивание военного присутствия России продолжается с десятками тысяч боеспособных войск с тяжелым вооружением" , - заявил он.

Столтенберг добавил, что "любая дальнейшая агрессия против Украины имеет высокую политическую и экономическую цену".

Также вице-премьер европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина хочет "внести максимальную ясность в понимание всех членов НАТО" по ситуации на границе с Украиной.

Стефанишина считает неприемлемым, когда "агрессор выдвигает условия, подкрепляя их танками".