Столтенберг сообщил о продолжении наращивания войск РФ у границ Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что наращивание российского присутствия у границы с Украиной продолжается, передает Андрей Павловский.
"Мы только что рассмотрели ситуацию, которая развивается в Украине и вокруг нее. Наращивание военного присутствия России продолжается с десятками тысяч боеспособных войск с тяжелым вооружением", - заявил он.
Столтенберг добавил, что
"любая дальнейшая агрессия против Украины имеет высокую политическую и экономическую цену".
Также вице-премьер европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина хочет
"внести максимальную ясность в понимание всех членов НАТО" по ситуации на границе с Украиной.
Стефанишина считает неприемлемым, когда "агрессор выдвигает условия, подкрепляя их танками".
"Россия пытается навязать повестку дня вместо того, чтобы вернуться к переговорам. Обсуждения гарантий безопасности должны начаться с отведения войск от границ с Украиной", - подчеркнула вице-премьер.