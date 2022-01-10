Лукашенко выступил за укрепление ОДКБ

Александр Лукашенко заявил о необходимости наращивания "миротворческого" потенциала ОДКБ. Объяснил он это тем, что находящиеся в Организации страны могут столкнуться с новыми вызовами, сообщает ТСН.

Об этом он сказал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января.

"Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Очень важно сохранить мобильность и оперативность действий. Не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, оглядываясь на Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко во все стороны – свернем шею" , – сказал Лукашенко.

Кроме того, он выразил мнение, что на фоне протестов в Казахстане страны ОДКБ оперативно и жестко среагировали в первые минуты.