Самые модные модели женских кроссовок 2022

Кроссовки давно перешли из разряда обуви под спортивный костюм в самый востребованный элемент гардероба любой девушки. Эту обувь можно носить как с джинсами, так и с платьями. Ассортимент современных моделей позволяет выбрать кроссовки на любой вкус и цвет, как на зиму, так и на лето, сообщает Today.ua .

На пике популярности в 2022 году будут кроссовки на липучках, высокие кеды, спортивная обувь для бега и кроссовки на платформе.

Кроссовки на липучках

В 2022 году кроссовки на липучках снова вернулись в моду. Трендовые модели оснащены как ремешком на липучке, так и классической шнуровкой. Эту обувь удобно носить в любое время года, только летом в них жарко. Кроссовки на липучке можно сочетать с платьями и юбками. Они смотрятся как с курткой, так и с шубой. Выбирайте фасон на свой вкус.

Кроссовки на платформе

Кроссовки на платформе снова актуальны. Подошва в этой обуви может быть как гладкой, так и протекторной. Они подойдут как под джинсы, так и под спортивные штаны.

Спортивные кроссовки

В 2022 году классические спортивные кроссовки с тканевыми вставками снова в тренде.

Если вы наконец-то решились заняться спортом, то подберите для себя стильную модель в серых, молочных, голубых или синих оттенках. Главное, чтобы обувь дышала и плотно сидела на ноге.

Высокие кроссовки

Высокие баскетбольные кроссовки, которые многие носили в начале 2000-х, снова в тренде в 2022 году. В моду возвращаются бело-оранжевые, бело-сиреневые и бело-зеленые кроссовки. Классические белые кроссовки универсальны. Ведь такую обувь можно сочетать с любыми элементами гардероба.