Украинский футболист забил шедевральный гол в Испании

В рамках Сегунды (второй по значимости дивизион в Испании) "Малага" принимала "Спортинг" Хихон, где выступают сразу двое украинских футболистов - Василий Кравец и Богдан Милованов, сообщает УНИАН.

Матч завершился вничью 2:2, а Кравец забил второй гол своей команды на 41-й минуте встречи. 24-летний Василий отправил мяч в ворота по очень красивой траектории в стиле Роберто Карлоса. Вратарь получил мяч за воротничок.

И Милованов, и Кравец провели на поле все 90 минут. Автор шедевра запомнился также желтой карточкой в конце поединка. Василий впервые забил за свой новый клуб, а до этого имел в своем активе лишь два асиста.

В турнирной таблице Сегунды "Малага" занимает 11-е место (31 очко), а "Спортинг" расположился на 14-й позиции (29 баллов).

Василий Кравец: карьера