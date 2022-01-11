Крещение Господне: когда набирать воду и как купаться в проруби
Великий праздник Крещение Господне - это одно из самых важных событий в христианстве. Из года в год дата неизменна - 19 января. В этот день Иисус принял Таинство Крещения в реке Иордан. Далее об одних из главных атрибутов праздника - святой воде и купании в проруби, сообщает УНИАН.
Когда набирать воду на крещение
Православная церковь утверждает, что набирать воду в храме можно после вечерни 18 января и в любое время 19 января. Если у вас не нашлось времени сходить в церковь в эти дни, то можно посетить святую обитель позже и набрать там освященную воду.
Приходить в храм с ведрами не стоит - лучше взять с собой несколько маленьких бутылочек. Вы можете потом превратить обычную воду в святую. Для этого нужно крестообразно влить немного Великой Святыни в емкость с питьевой водой и произнести слова "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь".
Освященная вода способна долго сохранять целебные свойства, но для этого христиане должны соблюдать законы Божьи, вести благочестивую жизнь и верить в силу Господа своего.
Хранить святую воду лучше в стеклянной емкости, которую предварительно очистить содой. Разместить сосуд вдали от солнечных лучей. Дополнительно можно подписать, чтобы ненароком не перепутать с обычной водой.
Купание на Крещение 2022 - стоит ли
Священники в церкви утверждают, что главная часть праздника - это богослужение. Купание в проруби - необязательный ритуал. Если уж вы хотите его соблюсти, то лучше перед этим исповедоваться и причаститься.
Основные правила купания:
- ныряйте в легкой одежде, не нагишом;
- предварительно намажьте тело маслом или кремом;
- сделайте легкую зарядку;
- погружайтесь под воду 3 раза не дольше, чем на 10 секунд, произносите "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа";
- перед нырянием обязательно перекреститесь.
Если вы жалуетесь на самочувствие или знаете о наличии хронических болезней, лучше перед нырянием проконсультируйтесь со своим врачом.