Крещение Господне: когда набирать воду и как купаться в проруби

Великий праздник Крещение Господне - это одно из самых важных событий в христианстве. Из года в год дата неизменна - 19 января. В этот день Иисус принял Таинство Крещения в реке Иордан. Далее об одних из главных атрибутов праздника - святой воде и купании в проруби, сообщает УНИАН.

Когда набирать воду на крещение

Православная церковь утверждает, что набирать воду в храме можно после вечерни 18 января и в любое время 19 января. Если у вас не нашлось времени сходить в церковь в эти дни, то можно посетить святую обитель позже и набрать там освященную воду.

Приходить в храм с ведрами не стоит - лучше взять с собой несколько маленьких бутылочек. Вы можете потом превратить обычную воду в святую. Для этого нужно крестообразно влить немного Великой Святыни в емкость с питьевой водой и произнести слова "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Освященная вода способна долго сохранять целебные свойства, но для этого христиане должны соблюдать законы Божьи, вести благочестивую жизнь и верить в силу Господа своего.

Хранить святую воду лучше в стеклянной емкости, которую предварительно очистить содой. Разместить сосуд вдали от солнечных лучей. Дополнительно можно подписать, чтобы ненароком не перепутать с обычной водой.

Купание на Крещение 2022 - стоит ли

Священники в церкви утверждают, что главная часть праздника - это богослужение. Купание в проруби - необязательный ритуал. Если уж вы хотите его соблюсти, то лучше перед этим исповедоваться и причаститься.

Основные правила купания:

ныряйте в легкой одежде, не нагишом; предварительно намажьте тело маслом или кремом; сделайте легкую зарядку; погружайтесь под воду 3 раза не дольше, чем на 10 секунд, произносите "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа"; перед нырянием обязательно перекреститесь.

Если вы жалуетесь на самочувствие или знаете о наличии хронических болезней, лучше перед нырянием проконсультируйтесь со своим врачом.