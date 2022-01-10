Газ в Европе продолжает коррекционно дешеветь

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают демонстрировать снижение, на торгах в понедельник они опускались ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, сообщает Oilpoint.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы дешевеют с начала торгов: если в 9:00 их цены достигли 1034 долларов за тысячу кубометров, то примерно через полчаса опустились до 965 долларов. Последний час котировки находятся в диапазоне 970-1025 долларов, снижаясь с учетом курсовой разницы, максимально на 7% к расчетной цене пятницы — 1039,4 доллара.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара.

Котировки в последний день прошлого года впервые с 10 ноября опустились ниже отметки в 800 долларов, а в новом году находятся в диапазоне вокруг 1000 долларов.

Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.