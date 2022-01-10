Украина – не Казахстан: Стефанишина рассказала о предотвращении военной интервенции

Чтобы не допустить внешней военной интервенции, как в Казахстане, Украина развивает внутреннюю стойкость, борется с российской агрессией и сохраняет международное единство в осуждении незаконных действий РФ, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина - не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней стойкости путем преобразований" , - отметила она.

Стефанишина заметила, что в отличие от Казахстана Украина имеет мощное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию, достаточно сильное международное единство по поводу осуждения российской агрессии на территории Украины.

«Мы не являемся частью никаких постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, позволили внешнюю военную интервенцию на своей территории и захват критической инфраструктуры» , - заметила правительственный чиновник.

Как сообщалось, митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило полномочия, а также было объявлено снижение цен на газ.

Власти Казахстана обратились к Организации договора о коллективной безопасности за помощью в подавлении протестов. ОДКБ официально подтвердила прибытие военного контингента РФ и её союзников в Казахстан.