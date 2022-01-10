Президент Российской Федерации Владимир Путин не смог выговорить имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

На онлайн-заседании Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Путин невнятно произнес имя Токаева, однако тот сделал вид, что ничего не заметил.

Отмечается, что подобная ситуация уже была в декабре. Тогда Путин, говоря о бывшем и нынешнем главах Казахстана, вспомнил полное ФИО Назарбаева, а Токаева, являющегося лидером страны с 2019 года, назвал просто «новым президентом».