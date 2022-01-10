В Минздраве объяснили, как аннулировать поддельный COVID-сертификат

Поддельные COVID-сертификаты могут признать недействительными, если человек захочет сделать прививку от коронавируса и признается в незаконных действиях, сообщает Новое время.

По словам замминистра здравоохранения Марии Карчевич, для этого необходимо обратиться к семейному врачу, сообщить ему о том, что использовался поддельный документ.

"Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Вместе с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему" , — пояснила она в эфире "1+1".

Ранее спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева рассказала, что украинцев с поддельными COVID-сертификатами не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не использовали сертификат.

В парламенте намерены ужесточить ответственность за подделку COVID-документов. 2 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала уголовную ответственность за фейковые COVID-сертификаты. Законопроект № 6084 предусматривает такие наказания:

для людей, которые сознательно использовали фейковые документы о вакцинации, — штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы сроком до двух лет;

для медработников, которые вносят ложные сведения в медицинскую документацию, — штраф от 34 тыс. до 68 тыс. грн или ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности;

за производство фальшивых документов о вакцинации — штраф от 85 тыс. грн. до 170 тыс. грн. или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас в Украине нет специальной статьи, которая бы вводила ответственность именно за подделку COVID-сертификатов. Действует только статья за внесение ложных данных. Для медика подделка документов грозит лишением права заниматься медицинской деятельностью или до трех лет лишения свободы.