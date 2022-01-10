МИД Украины впервые прокомментировал ситуацию в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявлении выступило с осуждением насилия в Казахстане. Заявление обнародовано на сайте МИД.

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения" , - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что "сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека" , а также нужно обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

В министерстве также прокомментировали развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента.

"Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока" , - добавили в министерстве.

В МИД заверили, что будут продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности оказывать им содействие в возвращении в страну, а также напомнили о рекомендациях оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из Казахстана.