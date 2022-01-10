Телескоп Hubble сделал фото обманчиво спокойной галактики

Космический телескоп Hubble сделал фото впечатляющей спиральной галактики NGC 976, где произошел взрыв сверхновой, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте обсерватории, эта галактика находится примерно в 150 миллионах световых лет от Млечного Пути в созвездии Овна (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров).

Как отмечают астрономы, несмотря на свой спокойный вид, NGC 976 стала местом одного из самых жестоких среди известных астрономических явлений - взрыва сверхновой (заря, внезапно увеличивающая количество излучаемой энергии в миллиарды раз, является результатом разрушительного процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд).

"Эти катастрофически жестокие события происходят в конце жизни массивных звезд и могут затмить целые галактики на короткий период. В то время как сверхновые знаменуют смерть массивных звезд, они также отвечают за создание тяжелых элементов, которые входят в состав следующих поколений звезд и планет" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что сверхновые также помогают астрономам в измерении расстояний до далеких галактик.

"Количество энергии, выбрасываемой в космос во время взрывов сверхновой, очень равномерное, что позволяет астрономам оценить их расстояние от того, насколько яркими они кажутся, если смотреть с Земли" , - отмечают ученые.

Снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).