В команде Усика подтвердили готовность устроить бой с сильнейшим боксером

Расс Анбер, катмен чемпиона мира по боксу в супертяжелом дивизионе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика, заявил, что его клиент готов провести бой против обладателя всех поясов во втором среднем весе Сауля Альвареса, сообщает Новое время.

Мнением о возможном поединке представитель команды непобежденного крымчанина поделился в интервью YouTube-каналу Matt Casavant.

«Между Альваресом и Усиком есть огромная разница в весе, но свою роль могут сыграть условия контракта. Усик сказал, что готов принять этот вызов. И я верю, что он был бы готов подраться с Саулем", — сказал Арбер.

Альварес возглавляет многочисленные рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.