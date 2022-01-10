Телеканалы Порошенко могут свободно продолжать работу – ГБР

Решение суда об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко не затрагивает интересы холдинга "Свободные медиа". По решению суда арестованы доли в уставном капитале ООО "Автор ТВ" и дочернего предприятия "ТРК НБМ Запорожье", бенефициарным собственником которых является Порошенко, подчеркивают в Государственном бюро расследований (ГБР), сообщает Интерфакс-Украина.

"Фактически сразу (после обнародования решения об аресте имущества Порошенко – ред.) в СМИ появилось заявление стороны защиты о том, что якобы суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямой", собственником которых является медиахолдинг "Свободные медиа". ГБР заявляет, что эта информация является манипулятивной и не отвечает действительности", – сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в понедельник на брифинге в Киеве.

Она также подчеркнула, что "оба канала могут свободно продолжать свою работу и освещать актуальные для нашей страны вопросы" .

По словам советника по коммуникациям, арест корпоративных прав на указанные каналы и их активы не налагался, каких-либо ограничений их деятельности не было.

Сапьян обратила внимание на то, что, в соответствии с решением суда, арестованы доли в уставном капитале ООО "Автор ТВ" и дочернего предприятия "ТРК НБМ Запорожье", бенефициарным собственником которых, согласно Единому реестру юр- и физлиц является Порошенко.

Сапьян не уточнила, имеют ли отношение ООО и дочернее предприятия к телеканалам "Прямой" и "5 канал".

"Никоим образом арест имущества Порошенко не затрагивает интересы холдинга "Свободные медиа". Телеканалы "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений", – резюмировала советник по коммуникациям.