В ЕС заявили о необходимости вывода миротворцев из Казахстана

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о необходимости вывода миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана после стабилизации ситуации в стране, сообщает Лента.Ру.

Он подчеркнул, что внешняя военная поддержка, оказываемая центральноазиатской республике, должна уважать ее суверенитет и независимость, а также фундаментальные права всех ее граждан.

"В прошлом мы видели слишком много примеров того, как трудно заставить уйти российские войска, когда их размещают за рубежом" , — заявил Стано.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью к странам ОДКБ.

6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.